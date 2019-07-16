Жители Нейво-Рудянки пожаловались на утечку с бывшего химзавода

В поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа (Свердловская область) произошла утечка щелочи, сообщает городской портал Е1 со ссылкой на ЕДДС Кировграда. «Ее ликвидировали, но, чтобы запах исчез, нужно подождать, скоро ветер разнесет»,— сообщили там, заверив, что концентрация вещества в воздухе находится в пределах нормы.

Информагентство ТАСС уточняет, что «утечка вещества с едким запахом, похожим на кислоту» произошла на территории бывшего Уральского лесохимического завода при промывке емкостей. «Очень много жалоб на запах от местных жителей. Сейчас на место выехала группа администрации округа, представители МЧС и полиции. Роспотребнадзор возьмет вещество на анализ, установит, насколько оно опасно»,— сообщил информагентству глава городского округа Александр Оськин.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что жители поселка Нейво-Рудянка пожаловались на едкий запах газа. Представители газовой службы и МЧС обследовали территорию поселка и не обнаружили нарушений в работе системы газоснабжения. «В настоящее время устанавливается причина появления запаха»,— заверили в управлении. Жителям из-за неприятного запаха рекомендовали закрыть окна. В ЕДДС Кировграда “Ъ-Урал” сказали, что об этих рекомендациях не слышали, от комментариев по факту инцидента отказались. По данным администрации муниципального образования, пострадавших нет, в медицинские учреждения никто из жителей не обращался.

В поселке Нейво-Рудянка проживает более 2,5 тыс. человек. Уральский лесохимический завод был его основным промышленным предприятием. Сейчас завод не действует, площади сдаются в аренду коммерческим структурам.