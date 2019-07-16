«Башинформсвязь» запросила согласия ФАС на покупку блокпакета в пенсионном фонде «Альянс»

Башкирская «дочка» Ростелекома — ПАО «Башинформсвязь» планирует купить 44% акций московского негосударственного пенсионного фонда «Альянс». Компания 28 июня направила соответствующее ходатайство в ФАС России, сообщает «Интерфакс». Рассмотрение ходатайства назначено на 28 июля.

По информации «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время НПФ на 51% принадлежит голландской US Westelcom B.V., на 44% — московскому ООО «Эйприл групп» (принадлежит Наталье Раджпут, Ольге Ловякиной, Валерии Данильченко, Анатолию Милюкову).

НПФ образован в мае 2015 года с уставным капиталом 150 млн руб. В 2018 году у фонда, как отмечено в его отчетности, было заключено 89,6 тыс. договоров негосударственного пенсионного обеспечения с 58 тыс. участниками, размер пенсионных накоплений оценивался в 634,53 млн руб., пенсионный резерв — в 5,44 млрд руб., из которых 240,4 млн руб. — страховой резерв. Доходы фонда от инвестиционной деятельности составили в 2018 году 270,3 млн руб., от деятельности в качестве страховщика — 103,74 млн руб., процентные доходы — 414,3 млн руб. Совокупный убыток по результатам года составил 6,1 млн руб.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel.

Ирина Самойлова