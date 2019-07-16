Жителя Ижевска задержали за хулиганство с применением ружья

Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя Ижевска, который подозревается в хулиганстве с применением оружия. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, по версии органов дознания, в микрорайоне «Костина мельница» между подозреваемым и соседом по дому произошел конфликт. Злоумышленник вернулся в свою квартиру, взял ружье и из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в сторону частного дома, расположенного по соседству. Одна из пуль попала в ногу 36-летнего жильца этого дома. Очевидцы происшествия вызвали «скорую помощь» и полицию.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Потерпевший, получивший огнестрельное ранение, был госпитализирован. При обыске в квартире подозреваемого следователи обнаружили и изъяли охотничье ружье, патроны, гильзы, порох. В настоящее время устанавливаются обстоятельства появления у злоумышленника оружия и боеприпасов, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершенное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения исследований, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинении вреда здоровью.