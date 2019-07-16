Минфин Удмуртии уменьшил объем дотаций Ижевску и пяти районам республики за нарушение условий

Министерство финансов Удмуртии в первом полугодии 2019 года уменьшило объем предоставляемой дотации шести муниципалитетам на общую сумму 10,4 млн руб. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет об Ижевске, Каракулинском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском и Ярском районах.

Основаниями для применения бюджетных мер принуждения являлось нарушение муниципальными образованиями условий предоставления или расходования субсидий, в том числе не выполнение обязанности по финансированию расходов за счет средств местного бюджета и не достижение установленных показателей результативности использования бюджетных средств, отметили в минфине республики.