Краевые власти подтвердили, что видят конгресс-холл на площадке ипподрома

В рамках заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов представил проект будущего конгресс-центра.

По словам господина Жданова, выбор площадки зависит от того, какая аудитория сформирует основной поток — бизнес или граждане. Ключевым вариантом названа площадка на шоссе Космонавтов в районе остановки «Ипподром». Сейчас площадка принадлежит застройщику «Талан».

По оценкам Олега Жданова, стоимость проекта составит около 1,5 млрд руб. Губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал проект: «Давайте начнем прорабатывать».