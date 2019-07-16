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Фото: Андрей Абрамов

Облбюджет увеличит субсидии регоператорам

Плату за вывоз ТКО могут снизить.

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Напомним, в этом году при расчете размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, применяется цена на коммунальную услугу, не превышающая предельный уровень – 665 рублей за кубический метр. Какие изменения нас ждут?

Министерство экологии Нижегородской области подготовило проект изменений в указ губернатора от 26 декабря 2018 года №178. Документ предполагает, что размер платы будет составлять 632 рублей за кубический метр, если зона деятельности региональных операторов №№ 1-6, 8 и 563 рубля – по зоне деятельности №7. По зоне деятельности №9 проект изменений прошел оценку ранее, там предельную сумму предлагается установить в размере 574 рублей за кубический метр.

Недополученные доходы региональным операторам будут компенсироваться из областного бюджета.

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