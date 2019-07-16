На Урале создадут «штрафстоянку» для беспризорного скота

Глава Малышевского городского округа (Свердловская область) Мария Рубцова предложила создать в округе «штрафстоянку», куда будут сводить беспризорный крупный рогатый скот. По ее словам, сейчас власти согласуют условия организации такого стойла на фермерском хозяйстве.

«Что это значит для безответственных владельцев? Одно – материальные расходы, связанные с возвращением животного с фермы, оплата понесенных расходов по отлову, транспортировке, содержанию, ветеринарному обследованию <…> Нерадивое отношение к коровам владельцами приводит к тому, что животные выгоняют детей с дворовых площадок, портят покрытие игровых площадок, загрязняют территории общего пользования»,— приводит слова госпожи Рубцовой администрация округа.

В разговоре с корреспондентом “Ъ-Урал”, Мария Рубцова рассказала, что кроме обычных стойбищ для скота, на территории фермерского хозяйства планируется создать карантинные. «Должен быть транспорт и на данный момент это все еще только готовится»,— сообщила она. Сколько коров сейчас находятся на территории фермерского хозяйства она уточнить не смогла.

Анна Новикова