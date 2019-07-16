В 2019 году в России количество неоплаченных штрафов ГИБДД выросло на 3,5 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства, за январь-май текущего года количество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД выросло на 20% — до 22,4 млн. При этом с начала 2019 года 28,4 тыс. должников были лишены водительских прав (на 5,8 тыс. меньше, чем в 2018 году) и 167,4 тыс. должников были ограничены в праве выезда за границу (на 21,7 тыс. меньше, чем в 2018 году).

Напомним, в 2019 году должна быть запущена процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тыс. руб., вынесенных с помощью камер, о чем сообщал “Ъ”.