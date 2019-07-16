Нацпроекты усилят комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области

Привлечь инвесторов и молодых специалистов в село, создать инфраструктуру для комфортной жизни и работы поможет новая программа комплексного развития сельских территорий, а также реализация нацпроектов. С опытом успешного развития территории на примере Маслянинского района ознакомились члены Правительства Новосибирской области в ходе рабочей поездки 16 июля.

Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков и заместитель Губернатора Вячеслав Ярманов проинспектировали строительство в рамках национального проекта «Образование» новой школы на 275 мест в развивающемся микрорайоне «Свободный» в Маслянинском районе. Здесь же в рамках другого нацпроекта – «Экология» – ведется строительство водозаборной скважины с водоподготовкой. Кроме того, члены регионального Правительства посетили строящиеся и действующие объекты предприятия «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Как отметил Владимир Знатков, в Маслянинском районе успешно реализуются национальные проекты в сфере развития дорожной отрасли, городской среды, образования, а также крупные инвестпроекты в АПК, благодаря которым создаются новые рабочие места. «За последний год население Маслянино увеличилось на 500 человек. Соответственно всю инфраструктуру руководство района закладывает с точки зрения будущего развития. В частности, уже в этом году маслянинцы получат 200 новых квартир, из которых 105 – по программе переселения из аварийного и ветхого жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также построена по новым технологиям современная водозаборная станция, – уточнил Владимир Знатков. – Задача сегодня – подтягивать остальные районы до такого уровня. Все, что мы видели, – это элементы той цельной программы комплексного развития сельских территорий, которая принята Правительством РФ, она будет действовать до 2025 года. Программа рассчитана на приток населения в сельские районы, привлечение инвестиций, молодых специалистов, за которыми будущее. Поэтому очень важно вкладывать средства в инфраструктуру».

В свою очередь, Вячеслав Ярманов отметил, что задача по комплексному развитию сельских территорий области поставлена Губернатором Андреем Травниковым. Новая программа предусматривает восемь направлений: они охватывают развитие социальных объектов, инфраструктуры, условий для ведения бизнеса – соответственно, и создание новых рабочих мест. Новосибирская область в ближайшие дни будет представлять в Минсельхозе РФ заявочную документацию на участие в 2020 году в реализации мероприятий программы комплексного развития сельских территорий. «Будет предусмотрено федеральное софинансирование. Сейчас важно выстраивать с федеральным центром и с разными министерствами отношения и привлекать больше средств в Новосибирскую область», – подчеркнул он.