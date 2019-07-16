Сергей Панов покидает пост главы Ельца Липецкой области

Мэр Ельца Сергей Панов намерен покинуть занимаемый пост и стать советником врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Об этом сообщил most.tv. Напомним, господин Панов был переизбран на должность главы второго по величине города региона в сентябре 2015 года, а впервые стал мэром муниципалитета в июле 2010-го, победив на досрочных выборах. Представитель «Единой России» Сергей Панов до этого был спикером местного парламента, а его победу над выдвиженцем ЛДПР Павлом Евграфовым (49,77% против 36,57%) тогда эксперты расценивали как выигрыш лично экс-губернатора Олега Королева, который активно поддерживал господина Панова.

Основным претендентом на освобождающийся пост мэра Ельца источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти назвали руководителя управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Евгения Боровских. Сами господа Панов и Боровских свои дальнейшие планы пока официально не комментируют.

Подробнее о том, как Сергей Панов впервые возглавил Елец, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Олег Королев прошел тест».

Андрей Цветков