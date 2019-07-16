Лабораторные тесты подтверждают версию гибели пчел в Башкирии от ядохимикатов

Первые лабораторные исследования подтвердили версию о том, что массовая гибель пчел в Башкирии наступила в результате применения ядохимикатов в сельском хозяйстве, сообщает телеканал БСТ со ссылкой на данные регионального управления Россельхознадзора. Ведомство получило результаты исследований падших пчел из Стерлитамакского района, проведенных в Саратовской ветеринарной лаборатории. В них выявлено содержание инсектицидов «Лямбда-цигалотрин» и «Эсфенвалерат», которыми обрабатывают поля от вредителей. Вещества сохраняются в растениях от 20 до 30 дней, сообщил телеканалу представитель ведомства.

Ранее в минсельхозе Башкирии сообщали о многочисленных фактах гибели пчел в 10 районах республики предположительно после обработки ядохимикатами полей рапса.

С конца июня, по предварительным оценкам, в этих районах погибло около 0,6% пчелосемей. Основной ущерб понесли небольшие пасеки: более 90% меда в Башкирии производится в личных подсобных хозяйствах.

Ирина Самойлова