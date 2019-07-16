Петербург и Ленобласть могут представлять единый стенд на международных выставках

Администрации Петербурга и Ленобласти согласились выставлять объединенные стенды на международных выставках. Такие заявления сделали главы регионов в ходе заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.

«Актуально проработать возможность совместного участия в зарубежных мероприятиях по привлечению инвестиций. Названия Петербург, Ленинград, Ленинградская область плохо различаются иностранцами.

«Исходя из этого и высокой стоимости участия, логично рассмотреть совместные стенды и информационные материалы»,— заявил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Антон Финогенов.

«В будущем нам надо делать не каждый выставочный комплекс отдельно, а совместный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это касается не только международных выставок, которые проходят в Петербурге, но и мероприятиях на международных площадках»,— добавил врио губернатора города Александр Беглов.

Эффекты экономии средств не просчитаны. Однако, по оценке господина Финогенова, плата организаторам и операторам выставочных площадок составляет несколько десятков миллионов рублей.

Яна Войцеховская