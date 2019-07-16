На Ставрополье сельского депутата подозревают в мошенничестве

В отношении депутата Думы Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемый также являлся начальником Ростовановского ремонтно-эксплуатационного участка по водоснабжению филиала Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный». По данным следствия, в мае 2015 года подозреваемый подписывал путевые листы и предоставлял в бухгалтерию ложные сведения об исполнении служебных обязанностей водителем, который числился на предприятии, но фактически не работал. Водителю начисляли зарплату, которую подозреваемый присваивал, используя его банковскую карту. Таким образом злоумышленник нанес предприятию ущерб в 670 тыс руб.

Дарья Голякова