Амзинский лесокомбинат рассчитывает на финансовую поддержку «Регионального фонда»

Башкирский переработчик леса — АО «Амзинский лесокомбинат» (входит в группу лесопромышленных предприятий предпринимателя Камиля Аблязова), находящийся в процедуре наблюдения, рассчитывает на помощь властей Башкирии. Он ведет переговоры о получении займа от госинвесткомпании «Региональный фонд» (100% акций принадлежит республике).

Информацию о переговорах подтвердил представитель предприятия, но детали он раскрыть отказался.

По информации «Башинформа», сегодня производство Амзинского лесокомбината посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. На встрече обсуждались долги компании перед 200 сотрудниками в сумме около 22 млн руб. Господин Хабиров поручил руководству комбината погасить их до конца августа, отмечает агентство. На этой же встрече он заявил, что республика готова помочь предприятию.

Процедура наблюдения в АО «Амзинский лесокомбинат» была начата в июне 2018 года по заявлению муниципального автономного учреждения «Управление пожарной охраны городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан». Временным управляющим должника был утвержден член СРО «Евросиб» Артур Мударисов. Общая сумма требований кредиторов комбината оценивается в 1,8 млрд руб. Основной кредитор — ВТБ (1,4 млрд руб., или 79% голосов кредиторов). Кроме того, в числе кредиторов — «Ак барс банк» (258,5 млн руб., или 14% голосов).

«Региональный фонд» ранее уже использовался властями Башкирии для финансовой поддержки банкротящихся предприятий, правда, государственных. Так, фонд покупал у кредиторов долги издательства «Башкортостан», типографии имени Дзержинского, речного порта Уфы.

Ирина Самойлова