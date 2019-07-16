В Краснодаре под арестом держали двух молодых мам

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара провела проверку соблюдения законности содержания лиц в камере административно задержанных и выявила там нахождение двух женщин, имеющих малолетних детей. Это, по данным ведомства, противоречит статье 3.9 КоАП РФ.

Как сообщили в краевой прокуратуре, постановлениями Прикубанского районного суда эти женщины были признаны виновными в невыполнении иностранными гражданами требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ). Им присудили арест на 15 суток. Однако, по данным ведомства, арест назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. Судом не было принято во внимание, что женщины являются матерями малолетних детей в возрасте до пяти лет.

Прокурор округа вынес протест на решение суда, по результатам рассмотрения которого краевой суд отменил арест женщин и изменил наказание на штраф.

Василий Хитрых