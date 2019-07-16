В Курганской области экс-инспектор Ростехнадзора осужден за взятки от «Транснефти»

В Курганской области суд признал бывшего инспектора Уральского управления Ростехнадзора Дениса Семашко виновным в получении взяток от представителей дочерней компании ПАО «Транснефть».

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, установлено, что с июля по ноябрь 2017 года инспектор в ходе проверок объектов, реконструируемых Курганским нефтепроводным управлением АО «Транснефть-Урал», выявил ряд нарушений, предложив сотрудникам предприятия передать ему деньги за несоставление административных протоколов. В ходе следствия было выявлено четыре эпизода по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие) в размере от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Обвиняемый признал вину.

Суд приговорил Дениса Семашко к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и управления сроком на три года. Кроме того, приговором суда предусмотрена конфискация имущества осужденного на сумму 50 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении двух взяткодаталей прекращены в связи с деятельным раскаянием. В отношении еще одного дело направлено в суд для рассмотрения по существу.