В Ленобласти прогнозируют увеличение грузооборота портов Балтийского бассейна до 350 млн тонн в год

На территории Ленобласти работает четыре порта, ещё три — в Петербурге, вместе их грузооборот достигает 235 млн тонн, заявил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Антон Финогенов в ходе заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.

«Это второе место в стране после портов Азово-Черноморского бассейна и треть грузооборота всех портов России",— прокомментировал показатели господин Финогенов. При этом он заявил, что в случае реализации заявленных инвестиционных проектов в портовой инфраструктуре региона, грузооборот может увеличиться двукратно.

«(Возможно --“Ъ-СПб”) достижение уровня 350 млн тонн»,— добавил он.

К перспективным портовым проектам в Ленинградской области относится увеличение мощностей перевалки в Усть-Луге (с 103 до 180 млн тонн в год), строительство Приморского универсального перегрузочного комплекса мощностью до 70 млн тонн в год, Высоцкий зерновой терминал ООО «Технотранс» мощностью 4 млн тонн в год, а также сухогрузный перевалочный комплекс ООО «СПК Высоцк» (18 млн тонн в год). Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 140 млрд рублей, при этом объемы грузооборота могут увеличиться на 178 млн тонн в год.

Яна Войцеховская