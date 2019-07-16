Челябинская область среди четырех регионов, где цены на первичное жилье упали

Средняя цена на первичном рынке жилья в Челябинской области в июне 2019 года снизилась на 1% по сравнению с показателем годичной давности и составила 42,2 тыс. руб. за квадратный метр. Южный Урал занял четвертое место в списке регионов, лидирующих по падению и околонулевой динамике цен на новые квартиры. Об этом сообщает ЦИАН по итогам проведенного исследования.

Соседняя Курганская область занимает в антирейтинге пятое место с сохранением цены на уровне июня прошлого года – 34,8 тыс. руб. Первые три места занимают Дагестан (-5%), Новгородская (-2%) и Кировская (-1%).области.

По росту цен на первичном рынке лидируют Севастополь (+30%), Крым (+29%), Татарстан (+25%), Ульяновская (+24%) и Иркутская (+23%) области. В среднем по России стоимость квадратного метра за год выросла на 15%, а если не принимать во внимание Москву и Санкт-Петербург, - на 12%.