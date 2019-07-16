В Новороссийске запущен велошеринг

На набережной им. Адмирала Серебрякова в городе-герое можно взять в аренду велосипед, сообщает Официальный Новороссийск. Всего в работе 120 двухколесных средств, которые стоят на четырех станциях парковки. При этом оставлять велосипед можно в любой части города.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо закачать в телефон соответствующее приложение и зарегистрироваться. Разблокировать замок, которым велосипед крепится к стойке, можно отсканировав код.

Услуга велошеринга обойдется в 80 руб. в час в случае, если потребитель решит оставить велосипед в любой части набережной, и 50 руб., если технику вернуть на место.

Андрей Ульченко