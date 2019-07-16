Мэрия Краснодара разместила на сайте госзакупок документацию на покупку новых троллейбусов

Управление закупок мэрии Краснодара объявило тендер на покупку 10 троллейбусов с автономным ходом, еще на покупку двух машин разместило документацию МУП «КТТУ». Торги пройдут 26 июля, сообщает пресс-служба мэрии. Заключить контракт с победителем аукциона планируется до середины августа, все машины должны поступить в парк до конца года.

Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с МУП «КТТУ» разработал техзадание для закупки транспорта. Это будут низкопольные машины с кондиционерами и возможностью автономного хода не менее 15 км. Кроме того, среди требований к транспорту - кондиционер мощностью не менее 24 кВт; автоматическая система пожаротушения; USB-разъемы для зарядки техники; система навигации и связи; место подключения для доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi; система видеонаблюдения. Отдельно прописаны требования, связанных с транспортировкой пассажиров с ограниченными возможностями.

Елена Рыжкова