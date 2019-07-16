Депутата Думы Ставропольского края подозревают в мошенничестве

Против депутата Ставропольской краевой думы Алексея Назаренко возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СУ РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 по март 2018 года замещал должность помощника генерального директора ООО «Инженер». Компания выполняла по госконтракту работы на легкоатлетическом манеже. Подозреваемый закупил для установки на объекте более дешевое вентиляционное оборудование, а в смете прописал изначальный, более дорогой вариант. Таким образом злоумышленник похитил 8,8 млн руб. бюджетных денег.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, ранее на депутата завели уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

По данным следствия, депутат, являясь гендиректором ООО «Кавказстройинвест», получил в кассе компании под авансовый отчет более 13,5 млн руб., которые присвоил себе. Кроме того, подозреваемый купил за средства предприятия два автомобиля, спортивные тренажеры, электронику, предметы интерьера на более чем 3,5 млн руб.Кроме того, господина Назаренко подозревают в картельном сговоре для ограничения конкуренции при проведении закупок на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, легкоатлетического манежа в Ставрополе и спортивного комплекса в Новоалександровске.

Господина Назаренко объявили в розыск. По делу идет следствие.

Дарья Голякова