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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Здания УрФУ эвакуируют из-за сообщения о минировании

Все учебные здания Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке, сообщили в пресс-службе университета. Уточняется, что эвакуировать планируется не только корпуса, но и общежития.

В главном корпусе университета на Мира,19 расположена приемная комиссия. По словам очевидцев, она также эвакуирована.

В мае из-за сообщений о взрывчатке в Екатеринбурге эвакуировали нескольких храмов, а также десятки торговых центров. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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