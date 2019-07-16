Здания УрФУ эвакуируют из-за сообщения о минировании

Все учебные здания Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке, сообщили в пресс-службе университета. Уточняется, что эвакуировать планируется не только корпуса, но и общежития.

В главном корпусе университета на Мира,19 расположена приемная комиссия. По словам очевидцев, она также эвакуирована.

В мае из-за сообщений о взрывчатке в Екатеринбурге эвакуировали нескольких храмов, а также десятки торговых центров. Ни одно из сообщений не подтвердилось.