Туроператоры открыли продажу туров с прямым перелетом Пермь — Прага

Сразу несколько туроператоров открыли раннее бронирование туров с прямым перелетом Пермь — Прага. Об этом свидетельствуют данные туристических сервисов.

Так, с 18 сентября, когда начинается старт прямых рейсов из Перми, продают туры Vedi Tour Group и More Traval. Туры продаются с вылетами по средам и субботам, на 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21 ночь. Вылет из Перми рейса U6811 указан в 15-20, из Праги утром в 7-05 рейсом U6812. Самый дешевый тур на двоих с вылетом 18 сентября стоит 80 тыс. руб. за неделю отдыха.

Напомним, что в июне краевой минтранс подписал соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии» о регулярных полетах до Праги. На эти цели из бюджета края будет выделена субсидия в 44 млн руб., которой хватит для работы перевозчика до конца 2019 года.

Сами «Уральские авиалинии» пока не открыли продажи билетов на рейс.