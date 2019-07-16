Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина — о том, как изменились цены на апартаменты в столице за прошедшие пять лет.

Стоимость апартаментов за несколько месяцев текущего года выросла в полтора раза больше, чем за пять предыдущих лет. Средняя стоимость квадратного метра столичных апартаментов поднялась на 18%, в то время как с 2014го по 2018-й годы рост составил всего почти 12%.

Сегодня квадратный метр апартаментов в Москве стоит на 32% дороже, чем в 2014 году. К такому выводу пришли аналитики компании «Колди», исследовав изменения цен на рынке недвижимости. По данным экспертов, за пять лет, с 2014-го по 2018-й годы, средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Москве выросла со 140 тыс. руб. до 157 тыс. руб., а к этому лету, по данным базы ЦИАН, квадратный метр столичных апартаментов еще подорожал — до 185,5 тыс. руб.

Резкий скачок цен — это результат неопределенности, связанной с переходом на работу по новым правилам, уверены эксперты. Потребители, по их мнению, решились на реализацию большей части отложенного спроса и проявили массовый интерес к перспективным форматам недвижимости с лучшими инвестиционными показателями.

Стоит отметить, что последние несколько лет апартаменты уверенно обгоняют квартиры по стоимости. И этот многолетний тренд стал еще более ярко выражен на фоне ожидания работы с эскроу-счетами. Инвесторы стали больше обращать внимание не на статус недвижимости (жилье это или апартаменты), а на расположение, площадь объекта и концепцию проекта. Существенно влияет на цену и ограниченность предложений по апартаментам.