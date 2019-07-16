Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о том Skoda Superb OHV — роскошном автомобиле, который выпускался в послевоенной Европе.

Млада-Болеслав, вероятно, не самый посещаемый туристами город в Чехии. Но и там, конечно же, можно провести время не только с удовольствием, но и с пользой. Здание местного оперного театра — шедевр ар-деко. Можно посетить музей авиации Мефодия Влаха. Но главная и самая популярная у туристов достопримечательность — это, конечно же, музей Skoda. В Млада-Болеславе находится и штаб-квартира, и завод компании.

На днях экспозиция музея пополнилась уникальным автомобилем — это Skoda Superb OHV послевоенной серии. Модель была разработана еще до войны и отличалась множеством прогрессивных для своего времени характеристик, например, в движение этот большой и красивый автомобиль приводился двигателем новейшей конструкции, отличавшимся верхним расположением распределительного вала. Его шестицилиндровый двигатель имел рабочий объем 3137 куб. см и развивал мощность до 85 л.с. По известным причинам выпуск модели удалось возобновить лишь в 1946 году. Казалось бы, в разрушенной послевоенной Европе нужны были скорее рабочие машины для выживания, а не роскошные лимузины. Но желание скорее вернуться к нормальной мирной жизни побудило выпустить автомобиль, который с этой жизнью как раз больше всего ассоциировался.

Всего с 1946-го по 1948-й годы было выпущено 158 экземпляров Skoda Superb OHV. Причем, лишь 11 из них получили оригинальный кузов на «шкодовском» заводе — остальные были оформлены сторонними кузовными ателье в контексте их представлений о дизайне и требований конкретных заказчиков.

Представленный сегодня в музее уникальный экземпляр был передан владельцу 2 сентября 1948 года и в течение 20 лет обслуживал один из отелей в Карловых Варах. Последние три года машина была в реставрации. До конца лета автомобиль можно посмотреть в музее Skoda в Млада-Болеславе в рамках выставки «Квасины: 70 лет с крылатой стрелой». Квасины — это тоже город в Чехии, где тоже есть завод Skoda, на котором сегодня выпускается актуальная модель Superb.