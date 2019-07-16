Глава кредитного кооператива в Хакасии получил срок за хищение 40 млн рублей у пайщиков

Абаканский горсуд Хакасии вынес приговор главе кредитного кооператива, признанному виновным в крупном мошенничестве. Как сообщила Генпрокуратура России, в 2014-2015 годах мужчина привлек сбережения пайщиков и заключил несколько договоров займа, не собираясь выплачивать проценты и возвращать деньги. По подсчетам силовиков, ему удалось похитить у более чем 30 человек свыше 40 млн руб. Также во время следствия выяснилось, что глава кооператива похитил у одной из потерпевших квартиру стоимостью 1,6 млн руб. «путем заключения нескольких правовых сделок». Суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии общего режима.

Илья Николаев