GQ признал ростовский ресторан лучшим в регионах России

Ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen получил премию журнала GQ в категории «Лучший региональный ресторан». Заведение признали лучшим за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Жюри выделило такие преимущества ресторана, как упор на сезонную кухню и блюда южной кухни.

Всего в «Ресторанном рейтинге GQ-2019» 14 номинаций: «Лучший ресторан», «Лучший сервис», «Лучший шеф», «Лучшее бистро», «Лучший ресторатор», «Лучшее сет-меню», «Лучшая винотека», «Лучший сомелье», «Лучгий бар», «Лучший региональный ресторан», «Лучший фуд-маркет», «Лучший кондитер», «Лучший гастрономический фестиваль» и «Специальная номинация Singlrton». Победителей определяли девять членов жюри, в числе которых ресторанные критики и обозреватели.

Дарья Голякова