Шестерых членов «Яблока» отказались регистрировать в ИКМО из-за принесенных не вовремя документов

Шесть кандидатов в муниципальные депутаты округа «Введенский» от партии «Яблоко» получили отказы в регистрации. Они принесли документы о партийном решении об их выдвижении тремя днями позднее других документов.

Граждане пожаловались в петербургскую избирательную комиссию и потребовали отменить отказ, поскольку сочли причину формальной. Тем не менее, ГИК обратился к закону, в котором указано, что все документы должны быть представлены в ИКМО одновременно. В итоге члены жалобы «яблочников» были оставлены без удовлетворения.

При это двое представителей партии все-таки добились решения об отмене незаконных отказов в регистрации. Комиссия МО «Введенский» заявила, что они подали те же партийные решения друг за друга. ГИК предписал пересмотреть отказ.

Олег Дилимбетов