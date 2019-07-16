Спрос на сезонных работников в сфере туризма в Удмуртии вырос

Ижевск стал вторым по числу вакансий на сезонных работников в сфере туризма среди крупнейших городов России. За последние два года сотрудников стали искать на 64,5% активнее, отмечают в своем анализе эксперты «Авито». Больше всего сезонных работников в сфере туризма ищут в Воронеже – спрос среди работодателей вырос на 65,2% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. В целом число вакансий в туристической сфере увеличилось в 1,5 раза.

Ижевск стал 21-м по величине дохода сезонных работников в сфере туризма среди 23 крупнейших городов. В среднем в столице Удмуртии предлагают зарплату в 23 955 руб. в месяц. Это на 2% больше, чем год назад, и на 17% больше, чем во втором квартале 2017 года.