Рублю после взлета предписывают падение

К концу года рубль ждет падение, но не стремительное — на исходе 2019-го за доллар будут давать 65 руб., считают опрошенные «Коммерсантъ FM» аналитики. Ранее о скором падении рубля агентству Bloomberg заявил валютный стратег крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый, но его прогноз более пессимистичный — к концу года рубль может подешеветь на 9%, до 69 за доллар. Вместе с тем, этот же аналитик точнее других предсказал укрепление российской валюты во втором квартале. Сейчас свой прогноз Ярослав Косатый объясняет грядущим снижением ключевой ставки ЦБ на 0,5%.

Директор инвестиционного департамента компании UFG Wealth Management Алексей Потапов отчасти разделяет опасения коллеги, но, по его словам, оснований для стремительного падения нацвалюты нет: «Мой взгляд на рубль более позитивный — на горизонте до конца года нацвалюта останется где-то в диапазоне 66-65 руб. за доллар. При этом я не исключаю, что она пойдет, скажем так, к нижней границе этого диапазона при сохранении тех позитивных моментов, которые мы сейчас наблюдаем. Что касается снижения ставки ЦБ, то это в теории негативный фактор для рубля. В данной ситуации такой шаг спровоцирует снижение доходности тех же самых "длинных ОФЗ" и, соответственно, рост их цен. Вместе с тем, даже снижение ставки на 50 базисных пунктов снизит ключевую ставку до 7%, что будет означать, что при инфляции в районе 4% реальная ставка все равно останется достаточно высокой и привлекательной для инвестиций в рублевые активы.

Поэтому как раз снижение ставки регулятором может, наоборот, способствовать тому, что привлекательность рубля, скорее, сохранится.

Между тем, польский аналитик весьма верно предсказал поведение рубля во втором квартале. С другой стороны, довольно-таки много людей в этот период были позитивно настроены в отношении российской нацвалюты. Эти ожидания, по сути, сбылись. Тот факт, что Ярослав Косатый сделал правильный прогноз на один квартал, некоторое доверие к нему вызывает. Однако такая точность должна продолжаться более продолжительное время, чтобы воспринимать всерьез его прогнозы».

На прошлой неделе российская валюта укрепилась до 63 руб. за доллар на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который убеждал инвесторов в скором снижении ключевой ставки. И позитив от этого еще будет некоторое время сказываться на рубле, считает аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Но тем, кто планирует покупать доллар, лучше это сделать сейчас, советует эксперт: «Доллар, на мой взгляд, вернется к отметке выше 65. Первая причина в том, что идет смягчение денежной политики, и поэтому кэрри-трейд, скорее всего, будет выглядеть так же, как сейчас. Это отмечают даже те, кто в настоящее время спекулятивно покупает рубль. Они говорят, что не планировали удерживать эту позицию долго. Второе — в России платежный баланс в этом полугодии будет хуже, чем в первом. И цены на нефть будут ниже. Также, вполне возможно, что эмбарго против Ирана сорвется, и если это произойдет, то цены на нефть упадут. Плюс российская экономика сейчас находится на грани рецессии».

На фоне возможного снижения ключевой ставки ФРС на прошлой неделе свой прогноз по курсу рубля улучшил и Сбербанк. Его эксперты прогнозируют, что к концу года доллар будет стоить 64 руб.

В целом, такой оптимизм оправдан, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК Freedom Finance Александр Осин. И снижение ключевой ставки ЦБ, по его словам, не окажет серьезного давления на рубль: «Ничего плохого в понижении ставки Банка России для рубля нет. Если экономика может себе позволить расти, не создавая дополнительных рисков, то понижение ставок — это именно сигнал к тому, что экономика сильна. У нас есть риски инфляции, потому что когда экономика растет на 2-3% в год, номинально на 5%, а ставки составляют 15-20% для бизнеса, у нас просрочка по кредитам и финансовым организациям фиксируется на уровне 8%, — это максимум за 15 лет. У нас темпы прироста кредитования и финансового сектора банка в среднем за три года — 1%.

Банки все это видят, поэтому есть очень большой внешний спрос и внутреннее торможение экономики.

И на этом фоне мы ставим планку в 63 рубля за доллар пока. Хотя по фондовому рынку там перспективы за счет рынка сырья, я считаю, выше».

По данным Bloomberg, после падения в прошлом году, рубль показал «лучший в мире отскок», но при этом резко упала доходность российских облигаций. В то же время доля иностранцев, вложившихся в ОФЗ, к концу мая достигла 30%, хотя в начале года была чуть больше 24%.

Владислав Викторов