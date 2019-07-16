Омского «мусорного» оператора обязали пересчитать плату за вывоз ТКО

Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области — компании «Магнит» — выдано предписание провести перерасчет платы для населения за вывоз мусора в апреле 2019 года. Об этом сообщила областная прокуратура, по требованию которой выдано предписание.

По данным ведомства, «Магнит» выписал местным жителям апрельские квитанции без учета ранее принятого изменения нормативов накопления мусора. Так, 19 апреля Региональная энергетическая комиссия Омской области (РЭК) уменьшила соответствующие нормативы. Основанием послужили результаты прокурорской проверки, которая выявила, что комиссия некорректно использовала данные о «контейнерных площадках многоквартирных домов при осуществлении замеров». Теперь Госжилинспекция обязала «мусорного» оператора пересчитать плату за вывоз ТКО.

Напомним, Омская область перешла на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами в апреле. Как писал “Ъ”, накануне ФАС России предписала РЭК «рассчитать расходы на транспортировку отходов с целью снижения тарифа». Отправной точкой для пересмотра «мусорных» тарифов стала прямая линия Владимира Путина, на которой президент дал указание ФАС разобраться с тарифом на вывоз мусора в Омской области, поднявшимся в этом году для граждан в несколько раз. Сейчас жители многоквартирных домов в регионе за вывоз ТКО платят 122,63 руб., частного сектора — 128,37 руб.

Подробнее о предписании ФАС — в материале “Ъ” «РЭК развеет тариф»

Илья Галагуз