В Нижнем Новгороде возбудили дело о хищении бюджетных средств при ремонте детсада

Как сообщает нижегородская прокуратура, стоимость контракта по капитальному ремонту здания на улице Есенина с дальнейшим переоборудованием его под детский сад была завышена почти на 2 млн руб. Средства направлялись из областного и городского бюджетов. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлено, что контракт стоимостью 23,1 млн руб. был заключен между школой-интернатом №95 и ООО «Вентстройгород НН» в ноябре 2017 года. Компании выплатили всю сумму. Однако в ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-ревизионного управления администрации Нижнего Новгорода было установлено, что была завышена стоимость работ по устройству веранд (на 413,8 тыс. руб.), укладка подрядчиком резиновой крошки вместо прессованной резины увеличила стоимость работ еще на 365 тыс. руб., на 126,2 тыс. руб. был завышен объем выполненных работ по окраске стен и устройству покрытий из линолеума.

«При составлении ряда актов выполненных работ применены коэффициенты, не предусмотренные муниципальным контрактом, в результате чего стоимость работ завышена еще на более чем 1 миллион рублей»,– говорится в сообщении прокуратуры.

Анастасия Еремина