16 июля, вторник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

На первую очередь реконструкции Каргинского парка в Сатке направят 70 млн рублей

Управление архитектуры и строительства Саткинского района разместило на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ в рамках первой очереди реконструкции Каргинского парка в центре Сатки. Согласно техзаданию, до 29 ноября подрядчик должен проложить пешеходные и велосипедные дорожки, смонтировать детские площадки и зону для воркаута. Начальная стоимость контракта – 70,7 млн руб.

В конкурсной документации говорится, что в Каргинском парке разместят площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные убежища и оборудованные места для отдыха. Ранее министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщало, что будет реконструирована не только территория парка, расположенная в городе, но и лесная часть с прудом. Проект будет реализован в два этапа, общая стоимость работ – 185 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя