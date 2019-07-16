На первую очередь реконструкции Каргинского парка в Сатке направят 70 млн рублей

Управление архитектуры и строительства Саткинского района разместило на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ в рамках первой очереди реконструкции Каргинского парка в центре Сатки. Согласно техзаданию, до 29 ноября подрядчик должен проложить пешеходные и велосипедные дорожки, смонтировать детские площадки и зону для воркаута. Начальная стоимость контракта – 70,7 млн руб.

В конкурсной документации говорится, что в Каргинском парке разместят площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные убежища и оборудованные места для отдыха. Ранее министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщало, что будет реконструирована не только территория парка, расположенная в городе, но и лесная часть с прудом. Проект будет реализован в два этапа, общая стоимость работ – 185 млн руб.