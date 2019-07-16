На замену коммунальных сетей Ростова потратили 20 млрд рублей за четыре года

За последние четыре года работающие в Ростове ресурсоснабжающие организации вложили 20 млрд руб в замену городских коммунальных сетей, сообщает Donnews со ссылкой на директора департамента ЖКХ города Анны Нор-Аревян.

«В коммуникации ежегодно вкладывают от 4,3 до 4,6 млрд руб. При этом степень износа электросетей составляет 40%, теплосетей — 58%, систем водоснабжения — 49%, систем водоотведения — 40%», - говорится в сообщении.

Если эти темпы инвестирования сохранятся, власти смогут добиться среднего уровня износа всей коммунальной инфраструктуры города в 29% к 2035 году.

Дарья Голякова