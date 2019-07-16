Подозреваемые в похищении человека задержаны в Нижегородской области

В Балахнинском районе Нижегородской области по подозрению в похищении человека задержаны двое местных жителей, сообщили в региональном СУ СК РФ. По информации следствия, они затолкали 47-летнего мужчину в салон автомобиля Hyundai и вывезли в лес недалеко от поселка Истомино. Там они потребовали заплатить им 100 тыс. руб. под угрозой расправы.

Когда мужчина согласился, его снова посадили в машину и повезли в Балахну.

По пути автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые освободили похищенного.

Как выяснилось, мужчина смог сообщить о произошедшем сожительнице, а она обратилась в правоохранительные органы.

В ближайщее время задержанным предъявят обвинение по п.п. «а, з» ст. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Следствие выйдет в суд с ходатайством об их аресте.

Владимир Зубарев