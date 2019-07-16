«Молот-Прикамье» сформировал состав на 75%

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» завершил первую часть предсезонных сборов, сообщает официальный сайт команды. Как и планировалось, тренерский штаб провел ротацию состава. Расположение команды покинули восемь хоккеистов. В основном это молодые игроки, находившиеся в команде на просмотре: Максим Сарапульцев, Виктор Яханов, Дмитрий Левашов, Никита Южанинов, Искандар Сагитов, Денис Чумарев, Дмитрий Механошин и Иван Шапошников. Поиск нужных игроков будет продолжен. Об этом ранее заявлял главный тренер ХК «Молот-Прикамье».

«Мы провели селекционную работу, но она не заканчивается и будет продолжаться в течение всего сезона. В данный момент мы на 75% выполнили работу по формированию состава»,— сказал главный тренер Павел Десятков.

Ранее сообщалось, что состав «Молота» в межсезонье серьезно изменился. Из старого состава осталось четыре игрока, а покинули команду сразу 24 хоккеиста. На смену пришли игроки, которые либо работали с новым главным тренером, либо знакомы с его помощниками.

Напомним, пермский клуб в 2018/19 году провел свой самый провальный сезон, заняв в ВХЛ 27-е место из 29. Краевые власти сменили руководство клуба. На тренерский мостик был приглашен Павел Десятков, тренер «Рязани», которая, имея самую низкую зарплату среди клубов в ВХЛ, вышла в плей-офф лиги. Новый наставник привел с собой также помощников из Рязани.