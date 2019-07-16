В колледжах Саратовской области откроют современные мастерские

В профессиональных образовательных учреждениях Саратовской области до 2024 года планируется открыть не менее 50 мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills.

Как сообщает министерство образования региона, Вольский технологический колледж, Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум (Балаково) и Саратовский архитектурно-строительный колледж выиграли гранты Минпросвещения России на общую сумму 77,3 млн руб. (73,6 млн — федеральные средства и 3,75 млн — средства областного бюджета), которые потратят на оборудование мастерских в этих заведениях уже в этом году.

Как пояснили в правительстве, на базе Вольского технологического колледжа будут открыты мастерские по направлениям: промышленная механика и монтаж, производство металлоконструкций, изготовление изделий из полимерных материалов, реверсивный инжиниринг, лабораторный химический анализ. В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме: документационное обеспечение управления и архивоведения, спасательные работы, парикмахерское искусство, бухгалтерский учет, банковское дело. В Саратовском архитектурно-строительном колледже: печатные технологии в прессе, веб-дизайн и разработка, разработка виртуальной и дополненной реальности, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, разработка мобильных приложений.

Сергей Петунин