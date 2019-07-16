На развязке КАД с Таллинским шоссе на шесть дней перекроют один съезд

В связи с производством работ по устранению колейности на развязке КАД (внешнее кольцо) на пересечении с автодорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) в течение шести дней будет перекрыт съезд №8. Ограничения вводятся с 19 по 25 июля. При этом сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по той же причине на срок с 19 по 23 июля на КАД будет закрыт съезд на развязке с Пулковским шоссе.