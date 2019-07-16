В Приморске завершилась 13 парусная регата «Кубок «Порт Приморск»

В г. Приморске (Ленинградская область) завершились 13-е Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок «Порт Приморск», проходившие при поддержке компаний Группы НМТП (ООО «Приморский торговый порт» и ООО «СоюзФлот Порт»).

В командном зачете победу одержали воспитанники Санкт-Петербургской «Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта», на втором месте - ГБУ "Спортивная школа по парусному спорту "Крестовский остров" г. Санкт-Петербург, третьими стали яхтсмены из МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Фаворит» г.Выборг.

В классах Ракета 270, Оптимист-В, Кадет было проведено по 12 гонок в сложных условиях переменного ветра и сильного течения.

В классах яхт Зум-8, Луч-мини, Луч-радиал, Лазер 4.7, Лазер-радиал, 420 и Оптимист соревновались очень сильные спортсмены, многие являются членами молодежного состава сборной России 2019 года. В этих классах было проведено по 10 гонок.

Всего 13-е Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок «Порт Приморск», проходившие при поддержке компаний Группы НМТП (ООО «Приморский торговый порт» и ООО «СоюзФлот Порт»), собрали 303 участника соревнований – яхтсменов, судей, тренеров, представителей команд.

Парусная регата «Кубок «Порт Приморск» проводится при поддержке ООО «ПТП» и ООО «СФП» с 2007 года.

Группа НМТП оказывает поддержку детско-юношеским спортивным школам Новороссийска, Приморска и Балтийска. В 2018 году выделила средства командам и спортивным школам по футболу, волейболу, баскетболу, спортивной борьбе и плаванию на приобретение спортивной формы и инвентаря, наградной продукции, на ремонт залов для занятий и поездок на соревнования.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2018 год по МСФО составила $951 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».