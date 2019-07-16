Гражданина США обвиняют в изнасиловании девушки в Геленджике

В Геленджике следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка и 19-летнего гражданина США. Они обвиняются в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки (п. п. «а, б» ч. 2 ст. 131, п. п.«а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по региону, 19-летний американец, 16-летний подросток и молодая девушка познакомились на одной из улиц села Дивноморского в ночь на 13 июля. Иностранец пригласил их к себе в номер отеля на улице Мичурина. По версии следствия, молодые люди изнасиловали девушку. Потерпевшая смогла вырваться из номера и убежать от парней. О случившемся девушка сообщила в полицию.

«В настоящее время подросток и гражданин США задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения», - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время назначено проведение судебных медицинской, генетической экспертиз.

Дмитрий Михеенко