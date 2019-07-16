Объемы оптовой торговли в Удмуртии упали на 5,9%

Оборот общественного питания в первом полугодии 2019 года в Удмуртии составил 6,4 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% выше показателей аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Оборот розничной торговли с учетом всех источников реализации в январе-июне увеличился на 1,9% до 113,9 млрд руб., при этом на оптовом рынке предприятия и организации республики за этот период продали продукции на 152,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 5,9% меньше показателей первого полугодия прошлого года. В том числе оптовый оборот организаций оптовой торговли составил 110 млрд руб., что на 13,2% ниже итогов аналогичного периода 2018 года.