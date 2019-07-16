16 июля, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Преподавателя из ставропольского колледжа обвиняют в получении взяток за курсовые

В Ставрополе в суд направили уголовное дело преподавателя «Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции» по обвинению в восьми преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что преподаватель потребовала от старосты группы собрать с остальных студентов и передать ей по 7 тыс. руб. за написание курсовых работ, их допуск к защите и положительные оценки по ним.

Подозреваемой грозит до 200 тыс. руб. штрафа, до одного года исправительных работ, до двух лет ограничения свободы или лишение свободы до одного года.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя