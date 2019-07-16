Преподавателя из ставропольского колледжа обвиняют в получении взяток за курсовые

В Ставрополе в суд направили уголовное дело преподавателя «Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции» по обвинению в восьми преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что преподаватель потребовала от старосты группы собрать с остальных студентов и передать ей по 7 тыс. руб. за написание курсовых работ, их допуск к защите и положительные оценки по ним.

Подозреваемой грозит до 200 тыс. руб. штрафа, до одного года исправительных работ, до двух лет ограничения свободы или лишение свободы до одного года.

Дарья Голякова