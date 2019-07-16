Знаковый фестиваль под знаком русской культуры Известный во всем музыкальном мире фестиваль Septembre Musical («Музыкальный сентябрь»), который состоится уже 74-й раз, пройдет в этом году под знаком русской культуры.

В швейцарском городе Монтре и его окрестностях с 1 по 9 сентября пройдет фестиваль «Музыкальный сентябрь».

В этом году организаторы планируют акцентировать свое внимание на молодых слушателях. Обширная программа фестиваля направлена на популяризацию культурных и музыкальных традиций среди молодежи.

По замыслу недавно возглавившего фестиваль Миши Дамева, дирижера болгарского происхождения, каждый год будет посвящен одной стране. Культура этой страны будет представлена в разнообразных формах. В первую очередь речь идет о классической музыке, музыкантах, оркестрах и солистах, но кроме этого, зрители смогут познакомиться и с традиционной музыкой, изобразительным искусством, кухней страны. В этом году в планах «Музыкального сентября» познакомить аудиторию с русской культурой. В программе выступления заявлены лучшие российские исполнители и коллективы. В том числе зрители увидят выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, концерты Российского национального оркестра, пианиста Николая Луганского и многих других. Также фестиваль представит публике молодых талантливых исполнителей из России, среди которых в настоящее время заявлены участники проекта «Щелкунчик», брейк-данс-шоу Reverse, а также выступление хора музыкального училища имени Глинки.

По словам директора фестиваля Миши Дамева, одной из основных задач предстоящей музыкальной недели является популяризация классики среди молодого поколения. В день открытия Симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиева, а также известный швейцарский исполнитель детских песен Henri Ds представят музыкальную сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Кроме того, как особо отмечают организаторы, для привлечения молодых зрителей в продаже будет специальная категория билетов с невысокой ценой.

«Культура — прекрасный инструмент для познания других людей, и я рад предложить жителям и гостям Швейцарии возможность исследовать российскую культуру в рамках предстоящего фестиваля в сентябре», — отметил Миша Дамев.

Справка:

Первый фестиваль Septembre Musical состоялся 6 сентября 1946 года. Основатель и вдохновитель фестиваля Мануэль Рот (Manuel Roth) собрал и объединил артистов, поселившихся тогда на Швейцарской Ривьере. Во многом благодаря этому фестиваль сразу приобрел международное значение и вызвал интерес зрителей. Репутация фестиваля построена на выдающемся мастерстве музыкантов, великолепном классическом репертуаре и неповторимой атмосфере Монтре, уникального швейцарского региона.

Россию и местечко Монтре много десятилетий объединяет крепкая связь. Здесь жили и создавали великие произведения известные россияне. Владимир Набоков написал здесь пять своих великолепных романов. Достоевский и Толстой неоднократно останавливались в этих местах. Петр Чайковский сочинил здесь Концерт для скрипки, а Игорь Стравинский создал одно из самых своих известных произведений «Весна священная».