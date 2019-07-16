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Фото: Иллюстрация с сайта администрации Ростова

В Ростове разработали новую схему велодорожек

Компания «Веловод» закончила разработку проекта организации велосипедных маршрутов в Ростове. Схема опубликована на сайте администрации города.

Согласно схеме, предполагается создание четырех участков велодорожек различной протяженности. Общая протяженность — 35 км. Самый длинный участок спроектирован от проспекта Шолохова до улицы Малиновского. На создание проекта было выделено более 500 тыс. руб.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что департамент транспорта также разработал схемы организации велосипедных дорожек в Ростове общей протяженностью более 25 км. Стоимость реализации проекта по обустройству велодорожек оценили в более чем 165 млн руб. При этом из бюджета города на создание велодорожек средства не выделяются, власти рассчитывают создать велодорожки полностью за счет бизнеса.

Кристина Федичкина


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