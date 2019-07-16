В роскошных интерьерах Северной столицы

Любовь, по определению героя повести генерала Аносова, «бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды» обрела зримый образ благодаря молодым московским артистам Тамаре Разорёновой и Антону Стреляеву, пианистке Анне Айрапетянц и музыкантам «Нового русского квартета».

Глубоко лиричный Струнный квартет № 2 ре мажор, посвященный Бородиным нежно любимой супруге Екатерине Сергеевне, вплетаясь в литературную ткань сочинения Куприна, придал ей чувственности; точные, очень спокойные интонации артистов — подлинности. Прозвучала и Largo appassionato — вторая часть Сонаты для фортепиано № 2 ля мажор Бетховена, то самое произведение, которое безответно влюбленный Желтков просил княгиню Веру Николаевну обязательно послушать и которое умиротворило после его самоубийства ее душу. Неспешное атмосферное повествование стало ярким и необычным эпилогом красочного музыкального форума.

Создатель и бессменный руководитель фестиваля заслуженная артистка РФ Мария Сафарьянц на протяжении двадцати с лишним лет держит высочайшую планку, программа «Дворцов Санкт-Петербурга» отличается самобытностью и оригинальностью, а состав участников традиционно впечатляет.

На открытии фестиваля в Гербовом зале Эрмитажа выступил выдающийся оперный певец из США Брайан Химель, титулованный мировой прессой как «король верхних до». В прошлые годы, в рамках «Дворцов Санкт-Петербурга», в Петербург приезжали сопрано Рене Флеминг, Сондра Радвановски и Кьяра Таиджи, меццо-сопрано Лучана д’Интино, тенора Стивен Костелло и Лоуренс Браунли.

Обладатель уникального тенора Химель исполнил арии Рудольфа и Калафа из опер Пуччини «Богема» и «Турандот», песенку Герцога из оперы Верди «Риголетто», арии Ромео, Хозе, Вертера из опер Гуно «Ромео и Джульетта», Бизе «Кармен» и Массне «Вертер». То есть сосредоточился на оперных шлягерах, хотя хорошо известен и как исполнитель редких виртуозных партитур. Арии и дуэты прозвучали, без преувеличения, эталонно: красота голоса Химеля, богатого оттенками, льющегося мощным потоком, не поддается описанию, верхние ноты настолько естественны и совершенны, что кажутся не извлекаемыми человеческим голосовым аппаратом, а возникающими сами по себе — то ли из воздуха, то ли из потусторонней реальности. Редкий природный дар певца сочетается с высочайшим мастерством, музыкальностью, артистизмом.

Вместе с Химелем в концерте выступила солистка Мариинского театра Мария Баянкина, удачно исполнившая партию Минни в недавней премьере Мариинки опере Пуччини «Девушка с Запада». Обворожительная обладательница сочного сопрано была одинаково хороша в образах легкомысленной Мюзетты и трогательной Мими из пуччиниевской «Богемы», отлично спела виртуозное болеро Елены (Верди «Сицилийская вечерня») и редко исполняемый вокализ Лизы Бричкиной из оперы советского композитора Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Собственно говоря, она не только пела, но и символизировала тот тип прекрасной женщины, из-за которой влюбленный мужчина готов на самые отчаянные и отважные поступки.

Среди участвующих в концертных программах фестиваля оркестров особенно хочется отметить Симфонический оркестр Ленинградской области. В Гербовом зале состоялся концерт «Рахманинов в Эрмитаже», в первом отделении которого прозвучали произведения Бетховена и Моцарта. Увертюру Бетховена «Кориолан» оркестр под управлением Михаила Голикова сыграл мощно и энергично на высокой эмоциональной волне. Настоящим сюрпризом для публики стала моцартовская Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, где солировали Мария Сафарьянц (скрипка) и Светлана Степченко (альт). Если солирующая скрипка — привычное явление, то альт — инструмент с драматической судьбой, поступательно отвоевывающий свое место под солнцем. В той или иной степени это происходит и в наши дни, что уж говорить про XVIII век (Моцарт написал Концертную симфонию в 1779 году). Однако композитор предписал для исполнения Концертной симфонии перестраивать струны альта и наделил инструмент столь же богатой мелодически партией, что и скрипку. Сафарьянц и Степченко — музыканты-виртуозы, и слушать изысканные каденции, прихотливое сплетение звуков скрипки и альта в их интерпретации — огромное наслаждение. Апофеозом же вечера стало исполнение Симфонии № 2 Рахманинова — произведения, отличающегося широкодыханностью, утонченностью, редкой поэтичностью. Со свойственной ему внутренней экзальтацией маэстро Голиков «заряжал» оркестрантов, добиваясь максимального раскрытия художественного замысла композитора.

Светлана Рухля