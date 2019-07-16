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В роскошных интерьерах Северной столицы

XXVII Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» завершился на сцене Каменноостровского театра музыкально-драматическим спектаклем «Гранатовый браслет. Предвестие любви» по повести Александра Куприна.

Любовь, по определению героя повести генерала Аносова, «бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды» обрела зримый образ благодаря молодым московским артистам Тамаре Разорёновой и Антону Стреляеву, пианистке Анне Айрапетянц и музыкантам «Нового русского квартета».


Глубоко лиричный Струнный квартет № 2 ре мажор, посвященный Бородиным нежно любимой супруге Екатерине Сергеевне, вплетаясь в литературную ткань сочинения Куприна, придал ей чувственности; точные, очень спокойные интонации артистов — подлинности. Прозвучала и Largo appassionato — вторая часть Сонаты для фортепиано № 2 ля мажор Бетховена, то самое произведение, которое безответно влюбленный Желтков просил княгиню Веру Николаевну обязательно послушать и которое умиротворило после его самоубийства ее душу. Неспешное атмосферное повествование стало ярким и необычным эпилогом красочного музыкального форума.

Создатель и бессменный руководитель фестиваля заслуженная артистка РФ Мария Сафарьянц на протяжении двадцати с лишним лет держит высочайшую планку, программа «Дворцов Санкт-Петербурга» отличается самобытностью и оригинальностью, а состав участников традиционно впечатляет.

На открытии фестиваля в Гербовом зале Эрмитажа выступил выдающийся оперный певец из США Брайан Химель, титулованный мировой прессой как «король верхних до». В прошлые годы, в рамках «Дворцов Санкт-Петербурга», в Петербург приезжали сопрано Рене Флеминг, Сондра Радвановски и Кьяра Таиджи, меццо-сопрано Лучана д’Интино, тенора Стивен Костелло и Лоуренс Браунли.

Обладатель уникального тенора Химель исполнил арии Рудольфа и Калафа из опер Пуччини «Богема» и «Турандот», песенку Герцога из оперы Верди «Риголетто», арии Ромео, Хозе, Вертера из опер Гуно «Ромео и Джульетта», Бизе «Кармен» и Массне «Вертер». То есть сосредоточился на оперных шлягерах, хотя хорошо известен и как исполнитель редких виртуозных партитур. Арии и дуэты прозвучали, без преувеличения, эталонно: красота голоса Химеля, богатого оттенками, льющегося мощным потоком, не поддается описанию, верхние ноты настолько естественны и совершенны, что кажутся не извлекаемыми человеческим голосовым аппаратом, а возникающими сами по себе — то ли из воздуха, то ли из потусторонней реальности. Редкий природный дар певца сочетается с высочайшим мастерством, музыкальностью, артистизмом.

Вместе с Химелем в концерте выступила солистка Мариинского театра Мария Баянкина, удачно исполнившая партию Минни в недавней премьере Мариинки опере Пуччини «Девушка с Запада». Обворожительная обладательница сочного сопрано была одинаково хороша в образах легкомысленной Мюзетты и трогательной Мими из пуччиниевской «Богемы», отлично спела виртуозное болеро Елены (Верди «Сицилийская вечерня») и редко исполняемый вокализ Лизы Бричкиной из оперы советского композитора Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Собственно говоря, она не только пела, но и символизировала тот тип прекрасной женщины, из-за которой влюбленный мужчина готов на самые отчаянные и отважные поступки.

Среди участвующих в концертных программах фестиваля оркестров особенно хочется отметить Симфонический оркестр Ленинградской области. В Гербовом зале состоялся концерт «Рахманинов в Эрмитаже», в первом отделении которого прозвучали произведения Бетховена и Моцарта. Увертюру Бетховена «Кориолан» оркестр под управлением Михаила Голикова сыграл мощно и энергично на высокой эмоциональной волне. Настоящим сюрпризом для публики стала моцартовская Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, где солировали Мария Сафарьянц (скрипка) и Светлана Степченко (альт). Если солирующая скрипка — привычное явление, то альт — инструмент с драматической судьбой, поступательно отвоевывающий свое место под солнцем. В той или иной степени это происходит и в наши дни, что уж говорить про XVIII век (Моцарт написал Концертную симфонию в 1779 году). Однако композитор предписал для исполнения Концертной симфонии перестраивать струны альта и наделил инструмент столь же богатой мелодически партией, что и скрипку. Сафарьянц и Степченко — музыканты-виртуозы, и слушать изысканные каденции, прихотливое сплетение звуков скрипки и альта в их интерпретации — огромное наслаждение. Апофеозом же вечера стало исполнение Симфонии № 2 Рахманинова — произведения, отличающегося широкодыханностью, утонченностью, редкой поэтичностью. Со свойственной ему внутренней экзальтацией маэстро Голиков «заряжал» оркестрантов, добиваясь максимального раскрытия художественного замысла композитора.

Светлана Рухля


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