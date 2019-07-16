В ПАО «Челябэнергосбыт» открыто конкурсное производство

Арбитражный суд Челябинской области признал ПАО «Челябэнергосбыт» банкротов и открыл в отношении него конкурсное производств сроком до 15 января 2020 года. Решение принято 15 июля, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первая процедура банкротства – наблюдение – была введена в компании в апреле этого года по заявлению МРСК Урала, которой «Челябэнергосбыт» задолжал 3,5 млрд руб. за передачу электроэнергии на розничном рынке.

В июне 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» лишили статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, МРСК Урала временно была назначена новым поставщиком. По результатам конкурса новым гарантирующим поставщиком стало совместное предприятие ПАО «Фортум» и ЭК «Восток» – ООО «Фортум – Новая генерация», впоследствии переименованное в ООО «Уральская энергосбытовая компания». С 1 июля компания приступила к обязанностям.