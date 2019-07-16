За сутки площадь лесных пожаров в ХМАО снизилась в три раза

Сегодня, 16 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре действуют два лесных пожара площадью 8,9 га (Самаровское, Сургутское лесничества). По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, в понедельник, 15 июля, в регионе действовал один лесной пожар в Белоярском районе на площади 27 га. В МЧС сообщили, что он ликвидирован. Во регионе объявлен первый—третий классы пожароопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 83 лесных пожара общей площадью более 738,3 га (лесная площадь — более 1,5 тыс. га).