У рестораторов появился свой Кубок Стэнли Оргкомитет национальной ресторанной премии Where to Eat by Evian & Badoit, которая была создана в Петербурге шесть лет назад, анонсировал появление единого общероссийского рейтинга гастрономических заведений.

В конце февраля будущего года в Москве впервые пройдет церемония вручения наград «Where to Eat Россия».

Организаторы премии обратили внимание на неслучайность выбора связанной с «красотой» цифр даты самой церемонии: она состоится 20.02.2020. В рамках церемонии будут названы лучший ресторан страны и лучший шеф-повар, а также определятся победители в специальных номинациях. На данный момент премия Where to Eat by Evian & Badoit объединяет пять регионов: Москву, Санкт-Петербург, Юг (Краснодарский край и Ростовская область), Татарстан и Урал. В каждом будет проведено отдельное награждение и опубликованы отдельные рейтинги лучших ресторанов. Февральская церемония представит единый общероссийский рейтинг ресторанов, а также сведенные воедино результаты голосования в отдельных номинациях. В голосовании примут участие 500 экспертов со всей страны.

Представители лучшего ресторана страны получат в награду антикварную серебряную чашу, изготовленную в 1901 году и внешне похожую на хоккейный Кубок Стэнли. Этот кубок был продемонстрирован шеф-поварам и журналистам на специальной презентации, состоявшейся в ресторане «Петруша». Сама награда является переходящим трофеем и каждый год передается новому победителю «Where to Eat Россия». Предыдущий владелец получит уменьшенную копию кубка на память. Как принято и в большом спорте, ресторан, который выиграл трофей три раза подряд, сможет оставить кубок у себя на вечное хранение.

Нынешней осенью впервые в каждом из регионов, находящихся в «юрисдикции» Where to Eat, объявят победителей в специальной номинации «Молодой шеф-повар». Лауреатов определит Национальная ассоциация кулинаров России, при поддержке которой в следующем, 2020 году, в Санкт-Петербурге состоится Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs-2020. Пятеро победителей — по одному от каждого региона — отправятся в 2020 году в Северную столицу на это престижное мероприятие.

Также в рамках торжественных церемоний Where to Eat — 2019 в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге будут обнародованы имена победителей Roullet Chef Challenge — уникального эногастрономического конкурса, организованного одноименным французским коньячным домом, а также компанией «Ладога» и национальной ресторанной премией Where to Eat.