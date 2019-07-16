На Дону нарушители пожарной безопасности за полгода заплатили 15,6 млн рублей

С начала этого года Ростовской области составили около 2,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности на объектах надзора, сообщает управление информационной политики региона. Из них 1,3 тыс. – на должностных лиц, 592 – на юрлиц, и 407 – на граждан. За этот период нарушители выплатили 15,6 млн руб. штрафов.

«С начала 2019 года пожарные и спасатели Ростовской области провели более 73 тысяч подворовых обходов домовладений и квартир, по вопросам пожарной безопасности проинструктировано более 85 тыс. человек», - передает управление слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова.

С начала года в регионе совместно с добровольцами провели более 20 тыс. разъяснительных мероприятий.

Дарья Голякова