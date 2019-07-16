Мэрия выдала разрешение на строительство армянской церкви в Челябинске

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об изменении назначения земельного участка на улице Бейвеля, где верующие собираются построить армянскую церковь. Документ опубликован на сайте администрации города. На участке построят религиозный объект общей площадью 315 кв.м, он будет рассчитан на одновременное пребывание 200–300 человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», церковь Святого Григория Просветителя на северо-западе Челябинска будет строить армянская община на собственные средства. Основное здание будет одноэтажным, у церкви будет традиционная планировка — вытянутый купол и башня-колокольня. На Урале армянская церковь есть только в Екатеринбурге. Построен храм в Магнитогорске, но он пока не сдан в эксплуатацию.

Также Наталья Котова подписала распоряжение об изменении планировки территории возле парка «Дружба» — в границах улиц Хохрякова, Чоппа, Танкистов, Новозаводской. На этом участке РПЦ построит храм в честь Архистратига Божия Михаила.